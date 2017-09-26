Leıpzig'ten son dakika sürprizi!

Alman temsilcisi Leipzig'de, Beşiktaş maçında oynaması şüpheli olan Naby Keita maça yetiştirildi.

Alman kaynaklardan gelen haberler, Keita'nın Beşiktaş maçında riske edilmeyeceği yönündeydi ancak Leipzig teknik direktörü Raloh Hasenhüttl, Gineli orta saha oyuncusunu ilk 11'e dahil etti.

Hafta içinde kalçasındaki sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Keita için Hasenhüttl, "Beşiktaş maçında oynayacak mı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Leipzig formasıyla 533 dakika süre alan yıldız oyuncu 2 gol atıp 1 asistle oynadı.



GELECEK SEZON LIVERPOOL'DA

Alman ekibinde parlayan Keita, gelecek yıl İngiliz devi Liverpool'da forma giyecek.

Keita için Leipzig'le 46,5 milyon euro ödemeyi kabul eten Liverpool, Leipzig'le prensip anlaşması yapmıştı.

Liverpool kulüp tarihinin en pahalı bonservisi karşılığında Premier Lig ekibiyle el sıkışan Keita, 1 Temmuz 2018'den itibaren Mersyside ekibinde boy gösterecek.



BRUMA YEDEKTE

Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Portekizli Bruma, bu sezon öncesinde Leipzig'le beş yıllık sözleşme imzalamıştı.

12,5 milyon euro karşılığında RB Leipzig 'e transfer olan Bruma, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçında yedekler arasında yer aldı.