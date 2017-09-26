AC Milan, Vodafone Park'a geldi!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi RG Leipzig'le karşılaşacak. Siyah beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesinde tribünde sürpriz bir kulübün scout ekibinin yer aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Leipzig mücadelesi öncesinde Vodafone Park tribünlerinde sürpriz bir kulübün scout ekibi yer alacak.
TRT Spor'un maç öncesi yayınında verilen bilgiye göre Beşiktaş-Leipzig mücadelesini İtalya Serie A Takımlarından Milan'ın scourtlarının da izleyeceği ifade edildi.
İtalyan ekibinin Leipzig'de forma giyen Nabby Keita'yı takip ettiği biliniyor. Bununla birlikte İtalyan temsilcisinin adı milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'la da anılmıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
karakartal Burda tek masum hakem ve onu atayanlar galiba.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
BBB Palabıyık soyisimli, elindekini bekçi düdüğü gibi kullanan zat ne olacak? Nihayetinde, maçı çığırından çıkararak bu cezalara sebep oldu.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
Ferhat Korkmayin TFF ebedi Dostlari FBJK ikisinede birsey yapmaz baksana senol güzel bogazliyor sorun yok berat. Iki takimada ceza gelmez 3 kurus
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