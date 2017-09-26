 AC Milan, Vodafone Park'a geldi! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    AC Milan, Vodafone Park'a geldi!

    AC Milan, Vodafone Park'a geldi!

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi RG Leipzig'le karşılaşacak. Siyah beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesinde tribünde sürpriz bir kulübün scout ekibinin yer aldığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Leipzig mücadelesi öncesinde Vodafone Park tribünlerinde sürpriz bir kulübün scout ekibi yer alacak.

    TRT Spor'un maç öncesi yayınında verilen bilgiye göre Beşiktaş-Leipzig mücadelesini İtalya Serie A Takımlarından Milan'ın scourtlarının da izleyeceği ifade edildi.

    İtalyan ekibinin Leipzig'de forma giyen Nabby Keita'yı takip ettiği biliniyor. Bununla birlikte İtalyan temsilcisinin adı milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'la da anılmıştı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:23
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