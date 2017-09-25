 Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'nde ikinci hafta maçları başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA 'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

    gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

    Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

    Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)

    21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

    21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)

    21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)

    21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

    21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)

    21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)

    27 Eylül Çarşamba:

    19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)

    21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

    21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

    21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

    21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)

    21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

    21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

    21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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