Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)
21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)
21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)
27 Eylül Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)
21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)
21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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"AYIP OLUR!"
Toplam 1
Yorum
Kartal Olgun insanmış helal olsun.
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Yazıcı golü unuttu
Toplam 4
Yorum
egitimci yıldız olmak zaman ister 5 -10 maçta olunmaz .bu sekilde ekstra pas ve gol atacagim dersen hep beklenen yildiz adayi olarak emekli olursun
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 2
Yorum
sequ Katılıyorum. birini çıkaracaksa guiliano'yu çıkarsa daha iyiydi.
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