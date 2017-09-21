Beşiktaş 2'de 2 yapmanın peşinde

Süper Lig'de fırtınalar estiren ve Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaşgruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ileVodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için avantaj sağlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri Leipzig'i yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. İlk maçında Monaco ile berabere kalan Alman ekibi ise ilk galibiyetini almak istiyor.

Beşiktaş - Leipzig maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

26 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Porto, Leipzig ve Monaco ile birlikte G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş devler ligine deplasmanda 3-1'lik Porto galibiyeti ile başladı. Kara-Kartal Talisca, Cenk Tosunve Ryan Babel'in golleri ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkma adına önemli bir galibiyetin altına imza attı.

Geçen sezon Almanya Ligi'nde fırtınalar estiren Leipzig bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 5. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 9. sırada bulunuyorlar. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk maçta Monaco ile karşılaşan Leipzig rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'dan Bruma, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl gibi iki önemli transfer yaparak sezona başlayan Leipzig'in kadrosunda Timo Wermer, Emil Forsberg, Naby Keita gibi önemli yıldızlar bulunuyor.