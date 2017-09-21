Beşiktaş 2'de 2 yapmanın peşinde
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de fırtınalar estiren ve Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaşgruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ileVodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için avantaj sağlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri Leipzig'i yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. İlk maçında Monaco ile berabere kalan Alman ekibi ise ilk galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş - Leipzig maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
26 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Porto, Leipzig ve Monaco ile birlikte G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş devler ligine deplasmanda 3-1'lik Porto galibiyeti ile başladı. Kara-Kartal Talisca, Cenk Tosunve Ryan Babel'in golleri ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkma adına önemli bir galibiyetin altına imza attı.
Geçen sezon Almanya Ligi'nde fırtınalar estiren Leipzig bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 5. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 9. sırada bulunuyorlar. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk maçta Monaco ile karşılaşan Leipzig rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'dan Bruma, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl gibi iki önemli transfer yaparak sezona başlayan Leipzig'in kadrosunda Timo Wermer, Emil Forsberg, Naby Keita gibi önemli yıldızlar bulunuyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:20
-
Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
Yorum
RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
-
Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
-
Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
Yorum
CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
Beşiktaş 2'de 2 yapmanın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.