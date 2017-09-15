Massimo Carrera’dan Quincy Promes itirafı

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Maribor deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Spartak Moskova'da itiraf. Rus ekibinin teknik direktörü Massimo Carrera, maç sonunda Quincy Promes'i yanlışlıkla oyundan çıkardığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Başka bir oyuncuyu çıkaracaktım ama Quincy bana ayağını gösterdi. Sakatlandığını düşündüm ama başka bir şey gösteriyormuş" dedi. Promes, müsabakanın 85. dakikasında yerini Popov'a bırakmıştı.