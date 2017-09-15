Massimo Carrera’dan Quincy Promes itirafı
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Maribor deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Spartak Moskova'da itiraf. Rus ekibinin teknik direktörü Massimo Carrera, maç sonunda Quincy Promes'i yanlışlıkla oyundan çıkardığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Başka bir oyuncuyu çıkaracaktım ama Quincy bana ayağını gösterdi. Sakatlandığını düşündüm ama başka bir şey gösteriyormuş" dedi. Promes, müsabakanın 85. dakikasında yerini Popov'a bırakmıştı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:12
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Massimo Carrera’dan Quincy Promes itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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