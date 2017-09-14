UEFA'dan Spartak Moskova'ya soruşturma
UEFA, deplasmanda Maribor ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Spartak Moskova taraftarlarının hakeme doğru meşale atması nedeniyle Rus kulübe soruşturma açtı
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Spartak Moskova hakkındaki soruşturmanın meşale yakmak ve sahaya yanıcı madde atmak nedeniyle açıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.
Slovenya'da oynanan maçta Maribor ile Spartak Moskova 1-1 berabere kalmıştı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:07
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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
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Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
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Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
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