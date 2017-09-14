 UEFA'dan Spartak Moskova'ya soruşturma – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    'dan 'ya soruşturma

    UEFA'dan Spartak Moskova'ya soruşturma

    , deplasmanda Maribor ile oynanan maçında taraftarlarının hakeme doğru meşale atması nedeniyle Rus kulübe soruşturma açtı

    , Slovenya'nın Maribor ile Rusya'nın takımları arasında dün oynanan UEFA maçında Rus taraftarların hakeme doğru meşale atması nedeniyle Rus kulüp hakkında soruşturma açtı.

    UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Spartak Moskova hakkındaki soruşturmanın meşale yakmak ve sahaya yanıcı madde atmak nedeniyle açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.

    Slovenya'da oynanan maçta Maribor ile Spartak Moskova 1-1 berabere kalmıştı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:07
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