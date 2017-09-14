Quaresma: Özel bir maçtı
Quaresma eski takımı Porto'ya karşı oynamanın kendisini etkilediğini itiraf etti:
İkinci yarıda oyundan çıkarken Porto taraftarlarının ayakta alkışladığı Quaresma maçın ardından son derece duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, yıllarca formasını giydiği Porto'ya karşı duygusal bir maç oynadığını ifade ederken bu nedenle zorlandığını ancak bunu asla sahaya yansıtmadığını söyledi. Quaresma, Beşiktaş'ın deplasmanda 3-1 kazanıp grup liderliğini aldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok zor bir maçtı. Ancak bunu bir kenara bırakmaya çalıştım. Beşiktaş ve Porto benim için iki özel kulüp. En mutlu olduğum yerler. Ölene kadar da böyle kalacaklar. Bu iki kulübe olan bağlılığımı herkes çok iyi biliyor zaten.
Futbolu bıraktıktan sonra da her zaman öyle kalacaklar. Benim için yerleri ayrı. Ama bu maçta duygularımı bir kenara koyup işimi yapmaya çalıştım.
Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanmak Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada çok önemlidir. Net bir skorla kazandığımız için mutluyum. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Porto büyük bir takım. Ligde henüz gol yemediler ama onlara 3 gol atmayı başardık. Bu önemli bir şey. Şimdi önümüzde yeniden lig var. Çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.
Porto taraftarının Quaresma sevgisi #Respect pic.twitter.com/01fwHKshvr— Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:13
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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