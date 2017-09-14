Quaresma: Özel bir maçtı

İkinci yarıda oyundan çıkarken Porto taraftarlarının ayakta alkışladığı Quaresma maçın ardından son derece duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, yıllarca formasını giydiği Porto'ya karşı duygusal bir maç oynadığını ifade ederken bu nedenle zorlandığını ancak bunu asla sahaya yansıtmadığını söyledi. Quaresma, Beşiktaş'ın deplasmanda 3-1 kazanıp grup liderliğini aldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok zor bir maçtı. Ancak bunu bir kenara bırakmaya çalıştım. Beşiktaş ve Porto benim için iki özel kulüp. En mutlu olduğum yerler. Ölene kadar da böyle kalacaklar. Bu iki kulübe olan bağlılığımı herkes çok iyi biliyor zaten.

Futbolu bıraktıktan sonra da her zaman öyle kalacaklar. Benim için yerleri ayrı. Ama bu maçta duygularımı bir kenara koyup işimi yapmaya çalıştım.

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanmak Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada çok önemlidir. Net bir skorla kazandığımız için mutluyum. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Porto büyük bir takım. Ligde henüz gol yemediler ama onlara 3 gol atmayı başardık. Bu önemli bir şey. Şimdi önümüzde yeniden lig var. Çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.