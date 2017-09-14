Porto'lu Felipe'den Beşiktaş maçı itirafı!

İşte Porto'lu oyuncunun Beşiktaş maçı değerlendiremsi; "Beşiktaş maçında kötü oynamadık. Ofansif etkinlikten yoksunduk ve özellikle ilk yarıda bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Yaptığımız yanlışları analiz ederek sonraki maçlarda eksiklerimizi gidermeye çalışmalıyız. Neticede ilk maçımızı oynadık ve hala fırsatımız var. Başarılı olabilmek için reaksiyon göstermeli ve mücadeleyi bırakmamalıyız"