Porto'lu Felipe'den Beşiktaş maçı itirafı!
Beşiktaş'ın deplasmanda yenmeyi başardığı Porto'nun 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe yaptığı açıklamada "Kötü oynamadık" dedi.
İşte Porto'lu oyuncunun Beşiktaş maçı değerlendiremsi; "Beşiktaş maçında kötü oynamadık. Ofansif etkinlikten yoksunduk ve özellikle ilk yarıda bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Yaptığımız yanlışları analiz ederek sonraki maçlarda eksiklerimizi gidermeye çalışmalıyız. Neticede ilk maçımızı oynadık ve hala fırsatımız var. Başarılı olabilmek için reaksiyon göstermeli ve mücadeleyi bırakmamalıyız"
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
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Toplam 1
Yorum
kendi ağzından en fazla 15 gol atarım diyor bu adam 15 gol fenere yetmiyor ki..burada yanlış transfer olduğu ortada.
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İnstagram’ı kapattım!
Toplam 4
Yorum
tıpatıpaynı geldiği günden beri izliyorum..volkan şen-in aynısı bu adam..akibeti de öyle olacak..
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 75
Yorum
şükrü aziz efendi zaten bu adamın arkasında kalarak hayatı cehennem ettin bize umarım tozunuz kalmaz kısa zamanda takımda
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