 Porto'lu Felipe'den Beşiktaş maçı itirafı! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Porto'lu Felipe'den Beşiktaş maçı itirafı!

    Porto'lu Felipe'den Beşiktaş maçı itirafı!

    Beşiktaş'ın deplasmanda yenmeyi başardığı Porto'nun 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe yaptığı açıklamada "Kötü oynamadık" dedi.

    İşte Porto'lu oyuncunun Beşiktaş maçı değerlendiremsi; "Beşiktaş maçında kötü oynamadık. Ofansif etkinlikten yoksunduk ve özellikle ilk yarıda bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Yaptığımız yanlışları analiz ederek sonraki maçlarda eksiklerimizi gidermeye çalışmalıyız. Neticede ilk maçımızı oynadık ve hala fırsatımız var. Başarılı olabilmek için reaksiyon göstermeli ve mücadeleyi bırakmamalıyız"

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:20
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