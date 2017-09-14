Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Pepe'nin açıklamaları:
"Zor bir maçtı. İyi hazırlandık. Taktik olarak rakibi ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemliydi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Benim için önemli bir maçtı. Burada çok şeyler öğrendim. Beşiktaş ile Avrupa'da ilk maçımdı."
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
-
Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
-
Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
-
"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.