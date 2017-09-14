 Marsel İlhan İstanbul Challenger'da çeyrek finalde – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    İstanbul Challenger'da çeyrek finalde

    <a href="/index/marsel-ilhan?id=1db234ea-9c22-4761-ab21-98215b7b2178" class="" rel="tag">Marsel İlhan</a> İstanbul Challenger'da çeyrek finalde

    Rus rakibi Shalva Dzhanashia'ya set vermeyen , American Express İstanbul Challenger'da çeyrek finali yakaladı.

    Tarabya'daki TED Spor Kulübü kortlarında bu sene 69'uncusu gerçekleştirilen American Express İstanbul Challenger'da Altuğ Çelikbilek'in ardından da çeyrek finalist oldu. Marsel, günün son maçında kozlarını paylaştığı Rus Shalva Dzhanashia'ya set şansı tanımadı. Açılış turunda Cem İlkel'i mağlup eden Dzhanashia karşısında birinci servislerinden yüzde 73'le puan çıkaran İlhan, 1 saat 29 dakika sonunda 6-2, 7-5'le galibiyete uzanmasını bildi. 30 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Tunuslu Malek Jaziri ile eşleşti.

    YÜKSEL-AĞABİGÜN SON DÖRTTE
    Zorlu organizasyonun çiftler kategorisinde ortaklık kuran Anıl Yüksel ve Sarp Ağabigün yarı finale yükseldi. Yüksel-Ağabigün, bir diğer Türk ekip Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker'i 6-3, 6-3'le geçti. Tuna Altuna/Cem İlkel ise Jonathan Eysseric/Andre Begemann'a 6-3, 6-3 yenilerek elendi.
    American Express İstanbul Challenger'da yarının programı saat 12.00'de başlayacak. ile Altuğ Çelikbilek tekler çeyrek final, Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi de çiftler yarı final maçlarını oynayacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:12
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