Marsel İlhan İstanbul Challenger'da çeyrek finalde
Rus rakibi Shalva Dzhanashia'ya set vermeyen Marsel İlhan, American Express İstanbul Challenger'da çeyrek finali yakaladı.
Tarabya'daki TED Spor Kulübü kortlarında bu sene 69'uncusu gerçekleştirilen American Express İstanbul Challenger'da Altuğ Çelikbilek'in ardından Marsel İlhan da çeyrek finalist oldu. Marsel, günün son maçında kozlarını paylaştığı Rus Shalva Dzhanashia'ya set şansı tanımadı. Açılış turunda Cem İlkel'i mağlup eden Dzhanashia karşısında birinci servislerinden yüzde 73'le puan çıkaran İlhan, 1 saat 29 dakika sonunda 6-2, 7-5'le galibiyete uzanmasını bildi. 30 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Tunuslu Malek Jaziri ile eşleşti.
YÜKSEL-AĞABİGÜN SON DÖRTTE
Zorlu organizasyonun çiftler kategorisinde ortaklık kuran Anıl Yüksel ve Sarp Ağabigün yarı finale yükseldi. Yüksel-Ağabigün, bir diğer Türk ekip Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker'i 6-3, 6-3'le geçti. Tuna Altuna/Cem İlkel ise Jonathan Eysseric/Andre Begemann'a 6-3, 6-3 yenilerek elendi.
American Express İstanbul Challenger'da yarının programı saat 12.00'de başlayacak. Marsel İlhan ile Altuğ Çelikbilek tekler çeyrek final, Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi de çiftler yarı final maçlarını oynayacak.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:12
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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 14
Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Toplam 3
Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
Marsel İlhan İstanbul Challenger'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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