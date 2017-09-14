''Duygusallığı bir kenara bıraktım''
Quaresma eski takımı Porto'ya karşı oynamanın kendisini etkilediğini itiraf etti:
İkinci yarıda oyundan çıkarken Porto taraftarlarının ayakta alkışladığı Quaresma maçın ardından son derece duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, yıllarca formasını giydiği Porto'ya karşı duygusal bir maç oynadığını ifade ederken bu nedenle zorlandığını ancak bunu asla sahaya yansıtmadığını söyledi. Quaresma, Beşiktaş'ın deplasmanda 3-1 kazanıp grup liderliğini aldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok zor bir maçtı. Ancak bunu bir kenara bırakmaya çalıştım. Beşiktaş ve Porto benim için iki özel kulüp. En mutlu olduğum yerler. Ölene kadar da böyle kalacaklar. Bu iki kulübe olan bağlılığımı herkes çok iyi biliyor zaten.
Futbolu bıraktıktan sonra da her zaman öyle kalacaklar. Benim için yerleri ayrı. Ama bu maçta duygularımı bir kenara koyup işimi yapmaya çalıştım.
Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanmak Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada çok önemlidir. Net bir skorla kazandığımız için mutluyum. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Porto büyük bir takım. Ligde henüz gol yemediler ama onlara 3 gol atmayı başardık. Bu önemli bir şey. Şimdi önümüzde yeniden lig var. Çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.
Porto taraftarının Quaresma sevgisi #Respect pic.twitter.com/01fwHKshvr— Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:57
-
''Rakamlar yalan söylemez''
Toplam 2
Yorum
ali ya hoca bu muslera her kornerde önce öne çıkıp sonra geriye çekilerek defans oyuncularını yanıltıyor bu yüzden habire gol yiyoruz
-
''Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık''
Toplam 2
Yorum
BŞK. TÜM TAKIM VE YÖNETİCİLER OLARAK SİZİ KUTLUYORUM. SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ TEMSİLCİSİSİNİZ. BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİ İLE.
-
Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 3
Yorum
CELAL OSMANLISPOR LA ANLASMIS TUDOR GIBI OLMASIN DIYE KENDI ISTIFA ETMIS OSMANLI 150 BIN I KENDI ODEMIS USTUNEDE 500 BIN MALATYA DAN FAZLA VERMIS
''Duygusallığı bir kenara bıraktım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.