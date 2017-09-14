Cenk Tosun'un golü aday gösterildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golüne imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:01
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 40
Yorum
EY HACILAR FENERBAHÇE CEHENNEM GİBİ YANIYOR..DONMA DA OLMAYACAKSA..DURUM VAHİM.
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 5
Yorum
HK 2.RESİM DEKİ OYUNCULARI SEVMEM AMA HABERLERİ ÇARPITARAK YAPMAYIN BİRİ MAÇ İÇERSİNDE ÇEKİLMİŞ RESİM.DİĞERİ MAÇTAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE ÇEKİLMİŞ.
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Kocaman: Dersimiz savunma
Toplam 7
Yorum
TRFTR SORUYOR KAMENİYE MİLYON EOROLAR ÖDENİYOR..NEDEN..YEDEKTE PAS TUTSUN DİYE Mİ..
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