 Cenk Tosun'un golü aday gösterildi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    'un golü aday gösterildi

    Cenk Tosun'un golü aday gösterildi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu 'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golüne imza atan , "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

    Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:01
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