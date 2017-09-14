Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğe kuruldu
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez boy gösteren Beşiktaş, Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyona'ya galibiyetle başladı. G Grubu'nun diğer maçında Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kalınca siyah-beyazlılar ilk hafta sonunda grup liderliğine yükseldi
G Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Temsilcimiz bu muhteşem galibiyetle birlikte G Grubu'nda zirveye kuruldu. Grubun diğer maçında Almanya'da Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, ilk hafta sonunda Monaco ikinci, Leipzig ise 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılan Porto ise Devler Ligi macerasına puansız başlayarak son sırada kaldı..
Beşiktaş, G Grubu'ndaki 2. maçında 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Porto ise aynı gün deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
- Porto'yu ilk kez yendi
Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı.
Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi.
Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekiplerine karşı ilki yaşadı
Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Portekiz takımlarına üstünlük kurdu.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu ülke temsilcileriyle yaptığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 5. maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
-
Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
-
Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
-
"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğe kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.