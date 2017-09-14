 Aboubakar'dan büyük sürpriz – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Aboubakar'dan büyük sürpriz

    Aboubakar'dan büyük sürpriz

    Portolu Aboubakar da Beşiktaş'ın sevincine katıldı.

    Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, transfer döneminde Porto'ya geri dönmüştü.

    Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve Beşiktaş'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Kameunlu golcü, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı maçtan sonra sürpriz yaptı.

    Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutlayan Aboubakar, Ryan Babel'in kamerasına sempatik hareketler yaparak galibiyet sevincine ortak oldu.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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