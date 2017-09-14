Aboubakar'dan büyük sürpriz
Portolu Aboubakar da Beşiktaş'ın sevincine katıldı.
Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve Beşiktaş'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Kameunlu golcü, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı maçtan sonra sürpriz yaptı.
Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutlayan Aboubakar, Ryan Babel'in kamerasına sempatik hareketler yaparak galibiyet sevincine ortak oldu.
Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt— Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:13
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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