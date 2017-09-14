Aboubakar'dan büyük sürpriz

Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt — Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, transfer döneminde Porto'ya geri dönmüştü.Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve Beşiktaş'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Kameunlu golcü, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı maçtan sonra sürpriz yaptı.Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutlayan Aboubakar, Ryan Babel'in kamerasına sempatik hareketler yaparak galibiyet sevincine ortak oldu.