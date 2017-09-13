 Tottenham Dortmund'u devirdi – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Tottenham Dortmund'u devirdi

    Tottenham Dortmund'u devirdi

    Devler Ligi'nde Tottenham, evinde ağırladığı Dortmund'u 3-1'le geçti.

    Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Tottenham ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

    İngiltere'de oynanan zorlu mücadele Tottenham'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    Tottenham 3 puanı hanesine yazdırdı. Alman ekibi ise Ada'dan puansız döndü.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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