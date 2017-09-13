 Quaresma: Özel bir maçtı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Quaresma: Özel bir maçtı

    Quaresma: Özel bir maçtı

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu

    Yıldız futbolcunun açıklamaları şöyle;

    "Bütün hafta boyunca bu maçı, Porto'yu aklımıza yazdık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Beşiktaş ve Porto benim için iki özel kulüp. En mutlu olduğum yerler. Ölene kadar da böyle kalacaklar. Bugün duygusallığı bir kenara bırakarak sahaya odaklandım. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızın bütün hafta boyunca anlattıklarını sahaya yansıtmaya çalıştık."

    BABEL: 1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK

    "Maç uzun süre 2-1 devam edince rakip baskı kurdu. 3. golü bulup işi bitirmemiz gerekiyordu, ne mutlu ki işi bitirdik. Burası Şampiyonlar Ligi, en iyi takımlar burada. Biz de tehlikeli bir takımız. Daha sakin kalabilsek, 1-2 gol daha atabilirdik."

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
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