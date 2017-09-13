Quaresma: Özel bir maçtı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu
Yıldız futbolcunun açıklamaları şöyle;
"Bütün hafta boyunca bu maçı, Porto'yu aklımıza yazdık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Beşiktaş ve Porto benim için iki özel kulüp. En mutlu olduğum yerler. Ölene kadar da böyle kalacaklar. Bugün duygusallığı bir kenara bırakarak sahaya odaklandım. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızın bütün hafta boyunca anlattıklarını sahaya yansıtmaya çalıştık."
BABEL: 1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK
"Maç uzun süre 2-1 devam edince rakip baskı kurdu. 3. golü bulup işi bitirmemiz gerekiyordu, ne mutlu ki işi bitirdik. Burası Şampiyonlar Ligi, en iyi takımlar burada. Biz de tehlikeli bir takımız. Daha sakin kalabilsek, 1-2 gol daha atabilirdik."
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:56
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Quaresma: Özel bir maçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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