Porto - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak Porto karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Temsilcimiz Devler Ligi'ne deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla başlamak isterken; geçen sezon D. Kiev'e yenilerek gruptan çıkma şansını son anda kaybeden Kara Kartal, bu kez işi son maça bırakmak istemediği için Porto karşısında iyi bir sonuç alarak iddiasını ortaya koymak amacında.

Porto, Premier Lig'de 5'te 5 yaparken; oynadığı rakiplerin (Braga hariç) güçsüz ekipler olması gözden kaçmadı. Porto, Portekiz Ligi'nde 12 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi.

VİNCENT ABOUBAKAR VE PEREİRA CEZALI

Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Portekiz temsilcisinde, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın yanı sıra 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Maxi Pereira da cezasından dolayı bu akşam forma giyemeyecek. Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını bu akşamki maçta tamamlayacak.



Stat: Dragao

Hakem: Anthony Taylor

Saat: 21.45

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk.

Porto: Casillas, Ricardo, Marcano, Felipe, Telles, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho



