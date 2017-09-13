 Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’ – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’

    Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    İşte Pepe'nin açıklamaları:

    "Zor bir maçtı. İyi hazırlandık. Taktik olarak rakibi ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemliydi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Benim için önemli bir maçtı. Burada çok şeyler öğrendim. Beşiktaş ile Avrupa'da ilk maçımdı."

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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