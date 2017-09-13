Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’

İşte Pepe'nin açıklamaları:



"Zor bir maçtı. İyi hazırlandık. Taktik olarak rakibi ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemliydi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Benim için önemli bir maçtı. Burada çok şeyler öğrendim. Beşiktaş ile Avrupa'da ilk maçımdı."