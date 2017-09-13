Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Pepe'nin açıklamaları:
"Zor bir maçtı. İyi hazırlandık. Taktik olarak rakibi ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemliydi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Benim için önemli bir maçtı. Burada çok şeyler öğrendim. Beşiktaş ile Avrupa'da ilk maçımdı."
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Pepe: ‘İyi başlamak önemliydi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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