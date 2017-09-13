Messi 'Barça'ladı!

Uefa Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, ilk maçında evinde konuk ettiği Juventus'u 3-0 mağlup etti. Katalan ekibi, geçen yıl çeyrek finalde elendiği İtalyanlar'dan intikam aldı. Lionel Messi ilk yarının bitimine az bir süre kala güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle Barça farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada Lionel Messi yine sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Arjantinli'nin bir şutu da direkten döndü.



GECENİN SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.



Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.



B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.



İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.



İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



A GRUBU:

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av. P Manchester United 1 1 0 0 3 0 3 3 CSKA Moskova 1 1 0 0 2 1 3 3 Benfica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Basel 1 0 0 1 0 3 -3 0



B GRUBU:

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5

Takımlar O G B M A Y Av. P Paris Saint-Germain 1 1 0 0 5 0 5 3 Bayern Münih 1 1 0 0 3 0 3 3 Anderlecht 1 0 0 1 0 3 -3 0 Celtic 1 0 0 1 0 5 -5 0



C GRUBU:

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Chelsea 1 1 0 0 6 0 6 3 Atletico Madrid 1 0 1 0 0 0 0 1 Roma 1 0 1 0 0 0 0 1 Karabağ 1 0 0 1 0 6 -6 0



D GRUBU:

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3