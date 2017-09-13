 Leipzig ile Monaco yenişemedi – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Leipzig ile Monaco yenişemedi

    Leipzig ile Monaco yenişemedi
    Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile Monaco karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan maçta ilk yarı Forsberg ve Tielemans'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

    Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ın yer aldığı G Grubu'ndaki iki rakibi berabere kalınca, Porto'dan 3 puanla dönen Kartal ilk haftada Devler Ligi'nde zirveye yerleşti.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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