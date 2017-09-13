Leipzig ile Monaco yenişemedi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile Monaco karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan maçta ilk yarı Forsberg ve Tielemans'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ın yer aldığı G Grubu'ndaki iki rakibi berabere kalınca, Porto'dan 3 puanla dönen Kartal ilk haftada Devler Ligi'nde zirveye yerleşti.