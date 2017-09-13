Leipzig ile Monaco yenişemedi
Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ın yer aldığı G Grubu'ndaki iki rakibi berabere kalınca, Porto'dan 3 puanla dönen Kartal ilk haftada Devler Ligi'nde zirveye yerleşti.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
-
Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
-
Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
-
Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Leipzig ile Monaco yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.