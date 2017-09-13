 "Elimizden geleni yapmak istiyoruz" – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    "Elimizden geleni yapmak istiyoruz"

    "Elimizden geleni yapmak istiyoruz"

    Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 7 yıllık kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam, dün yaptığı basın toplantısında, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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