"Elimizden geleni yapmak istiyoruz"
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 7 yıllık kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam, dün yaptığı basın toplantısında, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
"Elimizden geleni yapmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.