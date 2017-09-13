Conceiçao: "Elimizden geleni yapmak istiyoruz"
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 7 yıllık kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam, dün yaptığı basın toplantısında, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
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Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
Conceiçao: "Elimizden geleni yapmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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