 Cenk Tosun, Demba Ba'yı yakaladı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    , 'yı yakaladı

    Cenk Tosun, Demba Ba'yı yakaladı

    Beşiktaş'ın ikinci golünü atan , siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8'e çıkardı ve 'yı yakaladı.

    Geçen sezon İstanbul'daki Benfica maçında fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golüne imza atan Cenk, Porto karşısında yine şık bir gol kaydetti.

    - Talisca ve Babel'den 4. gol

    Maç boyunca Portolu taraftarların tepkisini çeken Anderson Talisca da takımı adına gol bulan oyuncu oldu.

    Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, Avrupa kupalarında 4 gole ulaştı.

    Takımını rahatlatan golü atan Ryan Babel de aynı şekilde 4. golünü kaydetti.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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