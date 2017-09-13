Cenk Tosun, Demba Ba'yı yakaladı
Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8'e çıkardı ve Demba Ba'yı yakaladı.
Geçen sezon İstanbul'daki Benfica maçında fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golüne imza atan Cenk, Porto karşısında yine şık bir gol kaydetti.
- Talisca ve Babel'den 4. gol
Maç boyunca Portolu taraftarların tepkisini çeken Anderson Talisca da takımı adına gol bulan oyuncu oldu.
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, Avrupa kupalarında 4 gole ulaştı.
Takımını rahatlatan golü atan Ryan Babel de aynı şekilde 4. golünü kaydetti.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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