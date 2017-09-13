Cenk Tosun, Demba Ba'yı yakaladı

Geçen sezon İstanbul'daki Benfica maçında fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golüne imza atan Cenk, Porto karşısında yine şık bir gol kaydetti.

- Talisca ve Babel'den 4. gol

Maç boyunca Portolu taraftarların tepkisini çeken Anderson Talisca da takımı adına gol bulan oyuncu oldu.

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, Avrupa kupalarında 4 gole ulaştı.

Takımını rahatlatan golü atan Ryan Babel de aynı şekilde 4. golünü kaydetti.