Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez boy gösteren Beşiktaş, Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyona'ya galibiyetle başladı. G Grubu'nun diğer maçında Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kalınca siyah-beyazlılar ilk hafta sonunda grup liderliğine yükseldi
G Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Temsilcimiz bu muhteşem galibiyetle birlikte G Grubu'nda zirveye kuruldu. Grubun diğer maçında Almanya'da Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, ilk hafta sonunda Monaco ikinci, Leipzig ise 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılan Porto ise Devler Ligi macerasına puansız başlayarak son sırada kaldı..
Beşiktaş, G Grubu'ndaki 2. maçında 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.
Porto ise aynı gün deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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