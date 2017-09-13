 Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk

    Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk

    Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez boy gösteren Beşiktaş, Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyona'ya galibiyetle başladı. G Grubu'nun diğer maçında Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kalınca siyah-beyazlılar ilk hafta sonunda grup liderliğine yükseldi

    G Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Temsilcimiz bu muhteşem galibiyetle birlikte G Grubu'nda zirveye kuruldu. Grubun diğer maçında Almanya'da Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, ilk hafta sonunda Monaco ikinci, Leipzig ise 3. sırada yer aldı.

    Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılan Porto ise Devler Ligi macerasına puansız başlayarak son sırada kaldı..

    Beşiktaş, G Grubu'ndaki 2. maçında 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

    Porto ise aynı gün deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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