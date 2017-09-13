Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Dragao Stadı'ndaki karşılaşmada 11'ler belli oldu.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak Porto karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Temsilcimiz Devler Ligi'ne deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla başlamak isterken; geçen sezon D. Kiev'e yenilerek gruptan çıkma şansını son anda kaybeden Kara Kartal, bu kez işi son maça bırakmak istemediği için Porto karşısında iyi bir sonuç alarak iddiasını ortaya koymak amacında.
Porto, Premier Lig'de 5'te 5 yaparken; oynadığı rakiplerin (Braga hariç) güçsüz ekipler olması gözden kaçmadı. Porto, Portekiz Ligi'nde 12 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi.
VİNCENT ABOUBAKAR VE PEREİRA CEZALI
Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Portekiz temsilcisinde, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın yanı sıra 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Maxi Pereira da cezasından dolayı bu akşam forma giyemeyecek. Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını bu akşamki maçta tamamlayacak.
Stat: Dragao
Hakem: Anthony Taylor
Saat: 21.45
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk.
Porto: Casillas, Ricardo, Marcano, Felipe, Telles, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:33
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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