Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Beşiktaş, Avrupa'ya muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Dragao Stadı'nda Porto'yu 3-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi.

Kusursuza yakın futboluyla Porto'yu sahadan silen siyah-beyazlılar'da Talisca perdeyi açan isim olurken, Cenk Tosun coşkulu futbolunu harika bir golle süsledi. Tosic'in kendi kalesine attığı gol ise nazar boncuğuydu. Portekiz'de son sözü ise 85. dakikada Ryan Babel söyledi.

Siyah-beyazlılar'da defansta Pepe ve Adriano, kalede Fabri etkili futbolla yıldızlaşırken, teknik direktörü Şenol Güneş tercihleriyle deplasmanda nasıl oynanırın dersini verdi.

Siyah-beyazlılar grubun ikinci maçında 26 Eylül'de sahasında Red Bull Leipzig'i ağırlayacak.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş maça hızlı başladı. 9. dakiada Talisca ceza sahasındaki Babel'e verdi. Babel'in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

QUARESMA ORTALADI, TALİSCA BİTİRDİ

Sezona 5'te 5'le başlayan ve 450 dakika kalesinde gol görmeyen Porto'nun bu sezonki ilk golünü Beşiktaş'tan yedi. Siyah-beyazlılar, 13. dakikada Anderson Talisca'nın harika golüyle Porto karşısında öne geçti. Quaresma'nın sağ kanattan ortasına kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldız Dragao'daki 50 bin Portekizli'yi susturdu.

ŞANS BİZDEN YANA

Porto'da 19. dakikada Oliver Torres'in şutunda top direkten döndü.

TOSİC'TEN TERS VURUŞ

Maça iyi başlayan temsilcimiz golü de buldu ancak 21 beraberlik golüne engel olamadı. Porto, temsilcimiz karşısında duran topta Dusko Tosic'in ters vuruşunda beraberliği yakaladı. Telles'in ortasında Tosic'e çarpan top filelerle buluştu.

CENK TOSUN'DAN İNANILMAZ GOL

Kara Kartal, Ejderha Stadı'nda 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle yeniden öne geçti hem de ne gol! Kaleci Casillas'ın önde olduğunu gören Cenk, ceza sahası dışından füze çıkardı, İspanyol eldiven topu anca ağlarda görebildi: 2-1.

OĞUZHAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

65. dakikada Porto beraberlik golüne yaklaştı. Pepe'nin kritik müdahalesini ardından Porto köşe vuruşunu kullandı Oğuzhan Özyakup çizgiden çıkardı.

GARY MEDEL OYUNDA

Teknik Direktör Şenol Güneş ilk oyuncu değişikliğini 65. dakikada kullandı. Oğuzhan Özyakup kenara gelirken, Gary Medel oyuna dahil oldu.

İNGİLİZ HAKEMDEN İLGİNÇ KARAR!

Maçın hakemi Anthony Taylor, 68. dakikada Caner Erkin'e taç atışını geç kullanduğı gerekçesiyle sarı kart çıkardı.

RYAN BABEL FİŞİ ÇEKTİ

85. dakikada sahneye çıkan Ryan Babel siyah-beyazlıları rahatlatan golü attı. Negredo'nun asistini gole çeviren Babel, maçın da skorunu belirledi: 3-1.