Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğe kuruldu

G Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Temsilcimiz bu muhteşem galibiyetle birlikte G Grubu'nda zirveye kuruldu. Grubun diğer maçında Almanya'da Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, ilk hafta sonunda Monaco ikinci, Leipzig ise 3. sırada yer aldı.







Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılan Porto ise Devler Ligi macerasına puansız başlayarak son sırada kaldı..

Beşiktaş, G Grubu'ndaki 2. maçında 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Porto ise aynı gün deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.







- Porto'yu ilk kez yendi

Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi.

Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.

- Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekiplerine karşı ilki yaşadı

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Portekiz takımlarına üstünlük kurdu.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu ülke temsilcileriyle yaptığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 5. maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.