Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğe kuruldu
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez boy gösteren Beşiktaş, Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyona'ya galibiyetle başladı. G Grubu'nun diğer maçında Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kalınca siyah-beyazlılar ilk hafta sonunda grup liderliğine yükseldi
G Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Temsilcimiz bu muhteşem galibiyetle birlikte G Grubu'nda zirveye kuruldu. Grubun diğer maçında Almanya'da Leipzig'le Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar grupta 3 puanla liderliğe yükselirken, ilk hafta sonunda Monaco ikinci, Leipzig ise 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılan Porto ise Devler Ligi macerasına puansız başlayarak son sırada kaldı..
Beşiktaş, G Grubu'ndaki 2. maçında 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Porto ise aynı gün deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
- Porto'yu ilk kez yendi
Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı.
Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi.
Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekiplerine karşı ilki yaşadı
Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Portekiz takımlarına üstünlük kurdu.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu ülke temsilcileriyle yaptığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 5. maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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