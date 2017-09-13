Aboubakar'dan büyük sürpriz
Portolu Aboubakar da Beşiktaş'ın sevincine katıldı.
Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve Beşiktaş'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Kameunlu golcü, siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı maçtan sonra sürpriz yaptı.
Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutlayan Aboubakar, Ryan Babel'in kamerasına sempatik hareketler yaparak galibiyet sevincine ortak oldu.
Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt— Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Aboubakar'dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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