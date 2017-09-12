Resital başlıyor

Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 32 takımın futbolcularının piyasa değeri 9.3 milyar euro Real Madrid 744 milyon euro değeriyle birincilikte yer alırken, Beşiktaş, 126,1 milyon euro’luk değeriyle 21. sırada yer alıyor

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının piyasa değeri 9,3 milyar euro'yu (Yaklaşık 38,5 milyar lira) buluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi İspanyol ekibi R. Madrid oldu. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman site "Transfermarkt"a göre Real Madrid'in futbolcularının değeri 744 milyon euro. Real Madrid'i 706,5 milyon euro ile bir diğer İspanyol kulübü Barcelona izlerken, İngiltere'nin Chelsea takımı ise 614,4 milyon euro ile üçüncü sıraya yerleşti.



RAKİPLER ART ARDA GELİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 126,1 milyon euro'luk değeriyle 32 takım içinde 21'inci sırayı aldı. Siyah-beyazlıların G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, 252,9 milyon euro ile 15'inci, Leipzig 189 milyon euro'yla 17'nci, Porto ise 176,4 milyon euro'yla 18'inci oldu. Slovenya'nın Maribor takımı, 13,9 milyon euro'luk piyasa değeriyle 32 takım içinde en az değere sahip kulüp olarak dikkati çekti. Bu sıralamada, Azerbaycan'ın Karabağ takımı 17,2 milyon euro, Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibi ise 18,5 milyon euro ile Maribor'un üstünde yer aldı.



En değerlisi H Grubu

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup H Grubu oldu. İspanya'nın Real Madrid, Almanya'nın B. Dortmund, İngiltere'nin Tottenham ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının mücadele ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubu olarak belirtilen H Grubu'ndaki takımların piyasa değerleri 1,64 milyar euro'yu buldu. Beşiktaş, Monaco, Porto ve Leipzig'in yer aldığı G Grubu ise 744 milyon euro'yu toplam değeri en düşük grup olarak göze çarptı.



Messi 11 takıma bedel

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücaedele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu 120 milyon euro piyasa değeriyle "Devler Ligi"ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon euro'luk tahmini piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.



DEVLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Grup 1. maçları: 12-13 Eylül

Grup 2. maçları: 26-27 Eylül

Grup 3. maçları: 17-18 Ekim

Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım

Grup 5. maçları: 21-22 Kasım

Grup 6. maçları: 5-6 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018

Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018