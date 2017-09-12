Messi'den bir ilk!
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, İtalyan kaleci Buffon'a ilk golünü attı.
Şampiyonlar Ligi grupları ilk hafta maçında D Grubu'nun iki favorisi karşı karşıya geldi. Barcelona, geçtiğimiz sezon yarı finalde elendiği Juventus'u Camp Nou'da ağırladı. Bu müsabakanın 45. dakikasında Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi adına bir ilk gerçekleşti.
BUFFON'A İLK GOL
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, daha önce İtalyan kaleci Buffon'a karşı oynadığı 3 maçta da fileleri havalandıramamıştı. Arjantinli yıldız, 4. maçta tecrübeli eldivene ilk golünü kaydetti. Barça'yı Juve karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşımayı başardı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:49
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Messi'den bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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