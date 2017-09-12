 Messi'den bir ilk! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    'den bir ilk!

    Messi'den bir ilk!

    'nın yıldızı Lionel , İtalyan kaleci 'a ilk golünü attı.

    Şampiyonlar Ligi grupları ilk hafta maçında D Grubu'nun iki favorisi karşı karşıya geldi. , geçtiğimiz sezon yarı finalde elendiği 'u Camp Nou'da ağırladı. Bu müsabakanın 45. dakikasında Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel adına bir ilk gerçekleşti.

    BUFFON'A İLK GOL
    Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, daha önce İtalyan kaleci 'a karşı oynadığı 3 maçta da fileleri havalandıramamıştı. Arjantinli yıldız, 4. maçta tecrübeli eldivene ilk golünü kaydetti. Barça'yı Juve karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşımayı başardı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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