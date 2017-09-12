İlk santra bugün

Şampiyonlar Ligi’nde 2017-18 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu’ndaki ilk maçında yarın TSİ 21.45’te Porto’ya konuk olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017- 2018 sezonu grup maçları heyecanı bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak. Grubumuzdaki diğer maçta ise Alman temsilcisi Leipzig, Fransız Monaco'yu ağırlayacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Grubu 3. sırada tamamlayacak ekipler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren çift maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonu finali, 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.