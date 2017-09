"Beşiktaş önemli bir takım"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaşile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Grubu değerlendiren ve Beşiktaş maçının önemini vurgulayan Conceiçao, "Gruptaki takımlar birbirine çok yakın, zor bir grup. Her takım lider olabileceği gibi, gruptan çıkamyabilir. Elimizden geleni yaparak bütün puanları kazanmak istiyoruz. Evimizdeki maçlar bu açıdan çok önemli. Beşiktaş maçına da bu yüzden önem veriyoruz" dedi.



"ABOUBAKAR'IN OYNAMASINI İSTERDİM"



Pereira ve Aboubakar'ın oynayamayacağını kaydeden teknik adam, "Takımda bu maça çıkmadan önce 2 önemli eksiğimiz var. Maxi Pereria ve Aboubakar. Bu iki oyuncudan faydalanamayacağız. Her ikisi de önemli oyuncular. Bunlar futbolun içinde var. Bütün oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULAR YARDIM EDERSE, HER ALANDA BAŞARILI OLURUZ"



Forvette eksikleri olduğu yönünde bir soru yöneltilen Conceiçao, "Transfer dönemi kapandı ancak, Porto olarak birçok bölgede, birçok iyi oyuncuya sahibiz. Bu oyuncular ellerinden geleni yaparak birbirlerine yardımcı olursa, her alanda başarılı oluruz. Bu durumda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.



"TELLES VE ABOUBAKAR İLE KONUŞTUM, ANCAK..."



Daha önce Türkiye'de oynamış Telles ve Aboubakar ile konuşup konuşmadığı sorulan çalıştırıcı, "Hem Alex Telles, hem de Aboubakar ile konuştum, ancak onlardan bilgi almadım. Türk futbolunu ben de yakından biliyorum. Türk futbolu, gelişmekte olan bir futbol. Beşiktaş'ın analizini yaptık, taktikleri biliyorum. Ayrı bir çalışma yapmadık. Oyuncuları iyi biliyorum ama, herhangi bir oyuncudan çekiniyorum demek istemem. Bazı oyunculara önlem alacağız" cevabını verdi.