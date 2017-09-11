UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Porto kentindeki Dragao Stadı'nda başlayacak müsabakada Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.

2013'ten bu yana uluslararası karşılaşmalarda maç yöneten Taylor, kulüpler bazında ilk kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak.