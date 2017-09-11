Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te Porto kentindeki Dragao Stadı'nda başlayacak müsabakada Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.
2013'ten bu yana uluslararası karşılaşmalarda maç yöneten Taylor, kulüpler bazında ilk kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
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Selçuk bandı söktü aldı
Toplam 31
Yorum
austin ya zaten rotasyona kaliteli adam az.şu adama baskı yapmayında oynasın çok baskı oyuncuyu çok etkiliyo.lazım bize.
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S'İgor'ta a'Rıza'sı
Toplam 14
Yorum
austin herkes bunu beklediği için çok abartılıyo kötü oynadı tudor yatmaya çalıştı fln ama gs doğru yolda eksikleri tabiki var ama düzelecek..
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 20
Yorum
GS'li bizim taraftarda futbolcu sayesinde 2 maç kazandık diye alkış tutuyo tudor diye :D rezil adam tolga da aynı. ikisi beraber gitsede kurtulsak
Porto-Beşiktaş maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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