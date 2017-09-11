 Porto-Beşiktaş maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    - maçına İngiliz hakem

    <a href="/index/porto?id=300eec3d-7499-44da-b29f-9afadaf4c653" class="" rel="tag">Porto</a>-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçına İngiliz hakem

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda Portekiz'in takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te kentindeki Dragao Stadı'nda başlayacak müsabakada Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

    Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.

    2013'ten bu yana uluslararası karşılaşmalarda maç yöneten Taylor, kulüpler bazında ilk kez bir Türk takımının maçında düdük çalacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:13
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