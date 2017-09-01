G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Juventus, Galatasaray'ın istediği Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.
Asamoah'ın Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alması Galatasaraytaraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:15
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Mustantik Bu adamın sözleşmesi fesh edilip çöpe atılması gerek anl. Üzre 3 senedir sakat bu adam
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
topalportakal lan bu adam yatmaya gelmiş buraya. Keşke en baştan almasaydınız ya bu nedir artık....
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Srcnkns Beter ol ...
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