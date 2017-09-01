 G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber

    G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber

    Juventus, Galatasaray'ın istediği Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

    Sarı kırmızılılar'ın transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah, Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldı.

    Asamoah'ın Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alması Galatasaraytaraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:15
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