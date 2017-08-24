Liverpool Emre Can'la coştu
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Gruplara kalan 5 takım belli oldu.
İkinci devrede Firmino ile 63'te skoru 4-1 yapan Liverpool, 79'da Wagner'in golüne engel olamadı. Müsabaka 4-2 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı.
KARABAĞ TARİH YAZDI
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenilse de turu geçen taraf oldu. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azeri ekibi olarak tarihe geçti.
Gruplara kalmaya hak kazanan diğer takımlar ise, Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel Nicosia ve CSKA Moskova oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR İSE ŞÖYLE
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
Liverpool Emre Can'la coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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