Devler Ligi'nde Azeri mucizesi!
Azerbaycan temsilcisi Karabağ'dan tarihi bir başarı... Play-Off turunda Kopenhag'ı eleyen Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu. İşte tarihi başarının mimarları olan Karabağ'ın kadrosu...
Karabağ'ın kadrosunda daha önce Türkiye'de forma giymiş; Ibrahim Sehic, Rashad Sadygov ve Donald Guerrier de bulunuyor. Ibrahım Sehic Mersin İdman Yurdu'nda, Rashad Sadygov Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor'da; Donald Guerrier ise Alanyaspor'da forma giymişti.
Rashad Sadygov aynı zamanda 2010 yılında Azerbaycan'ın Milli takımımızı 1-0 yendiği maçta karlılaşmanın tek golünü atan isimdi.
KOPENHAG'I ELEDİLER
Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu.
Kopenhag'ın gollerini Federico Santander ve Andrija Pavlovic atarken Karabağ'a tarihi başarıyı getiren gol Dino Ndlovu'dan geldi.
Karabağ'ın kadrosu:
Anton Kanibolotsky
Ibrahim Sehic
Shakhruddin Makhammadaliev
Jakub Rzezniczak
Badavi Guseynov
Elvin Yunuszade
Rashad Sadygov
Ansi Agolli
Elgyun Ulukhanov
Maksim Medmedev
Arif Dashdemirov
Abbas Huseynov
Elvin Musazade
Michel
Gara Garayev
Joshgun Diniev
Richard
Rahid Amirguliev
Elshan Abdullaev
Wilde Donald Guerrier
Dani Quintana
Mahir Madatov
Afran Izmailov
Dino Ndlovu
Agabala Ramazanov
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
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