 Devler Ligi'nde Azeri mucizesi! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Devler Ligi'nde Azeri mucizesi!

    Devler Ligi'nde Azeri mucizesi!

    Azerbaycan temsilcisi Karabağ'dan tarihi bir başarı... Play-Off turunda Kopenhag'ı eleyen Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı oldu.

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu. İşte tarihi başarının mimarları olan Karabağ'ın kadrosu...

    Karabağ'ın kadrosunda daha önce Türkiye'de forma giymiş; Ibrahim Sehic, Rashad Sadygov ve Donald Guerrier de bulunuyor. Ibrahım Sehic Mersin İdman Yurdu'nda, Rashad Sadygov Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor'da; Donald Guerrier ise Alanyaspor'da forma giymişti.

    Rashad Sadygov aynı zamanda 2010 yılında Azerbaycan'ın Milli takımımızı 1-0 yendiği maçta karlılaşmanın tek golünü atan isimdi.



    KOPENHAG'I ELEDİLER

    Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu.

    Kopenhag'ın gollerini Federico Santander ve Andrija Pavlovic atarken Karabağ'a tarihi başarıyı getiren gol Dino Ndlovu'dan geldi.



    Karabağ'ın kadrosu:

    Anton Kanibolotsky

    Ibrahim Sehic

    Shakhruddin Makhammadaliev

    Jakub Rzezniczak

    Badavi Guseynov

    Elvin Yunuszade

    Rashad Sadygov

    Ansi Agolli

    Elgyun Ulukhanov

    Maksim Medmedev

    Arif Dashdemirov

    Abbas Huseynov

    Elvin Musazade

    Michel

    Gara Garayev

    Joshgun Diniev

    Richard

    Rahid Amirguliev

    Elshan Abdullaev

    Wilde Donald Guerrier

    Dani Quintana

    Mahir Madatov

    Afran Izmailov

    Dino Ndlovu

    Agabala Ramazanov

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
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