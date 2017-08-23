 Napoli, Sneijder'e acımadı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    , Sneijder'e acımadı

    Napoli, Sneijder'e acımadı

    UEFA play-off turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi 'yi aynı skorla yenen gruplara kaldı.

    UEFA play-off turu rövanş mücadelesinde İtalyan temsilcisi , Fransa'nın takımı ile deplasmanda karşılaştı.

    Stade de Nice'den oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jose Callejon, 89. dakikada ise Lorenzo Insigne attı.

    Nice forması giyen Wesley Sneijder karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakikada forma giydi.

    İlk karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Napoli, rövanş mücadelesini de aynı skorla 2-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Nice ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:49
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