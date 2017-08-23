Napoli, Sneijder'e acımadı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi Nice'yi aynı skorla yenen Napoli gruplara kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli, Fransa'nın Nice takımı ile deplasmanda karşılaştı.
Stade de Nice'den oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jose Callejon, 89. dakikada ise Lorenzo Insigne attı.
Nice forması giyen Wesley Sneijder karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakikada forma giydi.
İlk karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Napoli, rövanş mücadelesini de aynı skorla 2-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Nice ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:49
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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