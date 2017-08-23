Liverpool Emre Can'la coştu
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Gruplara kalan 5 takım belli oldu.
İkinci devrede Firmino ile 63'te skoru 4-1 yapan Liverpool, 79'da Wagner'in golüne engel olamadı. Müsabaka 4-2 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı.
KARABAĞ TARİH YAZDI
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenilse de turu geçen taraf oldu. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azeri ekibi olarak tarihe geçti.
Gruplara kalmaya hak kazanan diğer takımlar ise, Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel Nicosia ve CSKA Moskova oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR İSE ŞÖYLE
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
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Vardar turdan emin
Toplam 1
Yorum
serkan Unuttuğunuz birisi var gardaş Mehmet topal yok o olsaydı tamamdı sizin için maçın başında bir gol atardı iş biterdi bakalım yarın ...
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 6
Yorum
sallam cay surda yorum yazmak icin daha cok karekter kullanmaya izin verseniz , ne olur ki ,
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 11
Yorum
01.ADANALI.EA BEŞİKTAŞLIYIM. BEŞİKTAŞ FENER NE YAPSALAR NAFİLE. ELİNDE AVUCUNDA BEŞ PARA KALMAYAN G.SARAYI ŞAMPİYON YAPACAKLAR. TAKİP EDİN GÖRECEKSİNİZZZZ
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