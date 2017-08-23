 Liverpool Emre Can'la coştu – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Liverpool Emre Can'la coştu

    Liverpool Emre Can'la coştu

    Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Gruplara kalan 5 takım belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda son 5 maç oynandı. Gecenin önemli maçında Liverpool, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi Hoffenheim'ı konuk etti. Kırmızılar, ilk 21 dakikada Emre Can'ın iki ve Salah'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Hoffenheim'da 28. dakikada Mark Uth farkı ikiye indirdi. İlk yarı 3-1 sona erdi.

    İkinci devrede Firmino ile 63'te skoru 4-1 yapan Liverpool, 79'da Wagner'in golüne engel olamadı. Müsabaka 4-2 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı.

    KARABAĞ TARİH YAZDI

    Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenilse de turu geçen taraf oldu. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azeri ekibi olarak tarihe geçti.

    Gruplara kalmaya hak kazanan diğer takımlar ise, Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel Nicosia ve CSKA Moskova oldu.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR İSE ŞÖYLE

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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