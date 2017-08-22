Celtic gruplara yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kazakistan temsilcisi Astana'ya 4-3 yenilen İskoç ekibi Celtic, gruplara kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Astana, İskoçya'nın Celtic takımını ağırladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki aynı isimli statta oynanan maçta ev sahibi ekip, 26. dakikada Kristoffer Ajer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de Celtic'ten Scott Sinclair, 34. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının 1-1 sona ermesini sağladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Astana, 48. dakikada Serikzhan Muzhikov, 49 ve 69. dakikalarda Patrick Twumasi'nin attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. Celtic, 80. dakikada Olivier Ntcham ve 90. dakikada Leigh Griffiths ile bulduğu gollerle farkı bire indirdi ve mücadele Astana'nın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.
İlk karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Celtic, rövanş mücadelesini 4-3 kaybetmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Astana ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:57
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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