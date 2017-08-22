 Celtic gruplara yükseldi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    gruplara yükseldi

    Celtic gruplara yükseldi

    UEFA play-off turunda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kazakistan temsilcisi 'ya 4-3 yenilen İskoç ekibi , gruplara kaldı.

    UEFA play-off turu rövanş mücadelesinde Kazakistan temsilcisi , İskoçya'nın takımını ağırladı.

    Kazakistan'ın başkenti Astana'daki aynı isimli statta oynanan maçta ev sahibi ekip, 26. dakikada Kristoffer Ajer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de Celtic'ten Scott Sinclair, 34. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının 1-1 sona ermesini sağladı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Astana, 48. dakikada Serikzhan Muzhikov, 49 ve 69. dakikalarda Patrick Twumasi'nin attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. Celtic, 80. dakikada Olivier Ntcham ve 90. dakikada Leigh Griffiths ile bulduğu gollerle farkı bire indirdi ve mücadele Astana'nın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

    İlk karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Celtic, rövanş mücadelesini 4-3 kaybetmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Astana ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Celtic gruplara yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.