Celtic gruplara yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Astana, İskoçya'nın Celtic takımını ağırladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki aynı isimli statta oynanan maçta ev sahibi ekip, 26. dakikada Kristoffer Ajer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de Celtic'ten Scott Sinclair, 34. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının 1-1 sona ermesini sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Astana, 48. dakikada Serikzhan Muzhikov, 49 ve 69. dakikalarda Patrick Twumasi'nin attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. Celtic, 80. dakikada Olivier Ntcham ve 90. dakikada Leigh Griffiths ile bulduğu gollerle farkı bire indirdi ve mücadele Astana'nın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

İlk karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Celtic, rövanş mücadelesini 4-3 kaybetmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Astana ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.