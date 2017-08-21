UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Cüneyt Çakır, Steaua Bükreş ile Sporting Lizbon arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Esat Sancaktar'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
kemal Antalyaspor çok iyi bi oyuncu aldı.Bu adam seneye 3 büyüklere 5-6 milyona transfer olur görün bakın.
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Helal size
Toplam 18
Yorum
ömer malesef ersun un yüzünden maç berabere bitti yazık çok yazık
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
helal olsun Antalyaspor transfer komitesine helal olsun çok büyük iş başardılar. Fenerbahçe transfer komitesi umarım biraz örnek alır.
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