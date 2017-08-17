Sevilla'da Kjaer forma giymedi

Sevilla'nın Fenerbahçe'den transfer ettiği Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, karşılaşmaya yedek olarak başladı.



Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir, Sevilla'yı konuk ederken, İspanyol ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer karşılaşmaya yedek olarak başladı. Geçtiğimiz ay sonunda sarı-lacivertli ekipten Sevilla'ya 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Danimarkalı savunmacı, Başakşehir mücadelesinde 18 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ancak Teknik Direktör Berizzo, Simon Kjaer'i karşılaşmaya yedek olarak başlattı. Danimarkalı futbolcu, karşılaşmada forma giymedi.

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İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.