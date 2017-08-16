 Sevilla'da Kjaer yedekler arasında – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sevilla'da yedekler arasında

    Sevilla'da Kjaer yedekler arasında

    Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon , Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de şans bulamadı.

    Son iki sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bu ay başında 12 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle İspanyol kulübüne transfer olan , teknik direktör Eduardo Berizzo tarafından yedek oyuncular arasında bekletildi.

    - Sevilla'da 3 yeni transfer sahada

    İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

    Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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