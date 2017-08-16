Sevilla'da Kjaer yedekler arasında
Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de şans bulamadı.
Son iki sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bu ay başında 12 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle İspanyol kulübüne transfer olan Kjaer, teknik direktör Eduardo Berizzo tarafından yedek oyuncular arasında bekletildi.
- Sevilla'da 3 yeni transfer sahada
İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.
Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:32
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Sevilla'da Kjaer yedekler arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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