Sevilla'da Kjaer yedekler arasında

Son iki sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bu ay başında 12 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle İspanyol kulübüne transfer olan Kjaer, teknik direktör Eduardo Berizzo tarafından yedek oyuncular arasında bekletildi.

- Sevilla'da 3 yeni transfer sahada

İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.