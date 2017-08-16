Maçka şehidi Eren Bülbül unutulmadı

Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off karşılaşması sırasında, Başakşehir tribünleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Maçka'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü unutmadı. Tribünler “İyi ki varsın Eren” diye tezahürat yaptı.

Başakşehir tribünleri, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Maçka'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off karşılaşması sırasında Başakşehir tribünleri terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmayarak "İyi ki varsın Eren", "Eren sen bizim her şeyimizsin" diye tezahürat yaptı.