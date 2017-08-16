Eduardo Berizzo: “Şanslar hala eşit”
Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, 2-1 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Berizzo, Başakşehir’in çok teknik bir takım olduğunu belirterek “Bir sonraki maçta oyunun kontrolünü almalarını engelleyip oyuna biz kontrol etmeliyiz” diye konuştu.
Başakşehir'i Escudero ve Ben Yedder'in golleriyle mağlup eden Sevilla'da Teknik Direktör Eduardo Berizzo maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Berizzo, sonucun kendileri adına olumlu olduğunu belirterek, "İlk yarıda istediğimiz oyunu uygulasak da zaman zaman oyunun kontrolünü rakibe kaptırdık. Rakip daha iyi oynarken golü bulduk. Ancak ikinci yarıda maalesef tekrar kontrolü rakibe kaptırdık. Bu anlarda golü de yedik. Sonrasında dengelemesini bildik ve golü bulduk. Fakat tur daha bitmedi ve ikinci maça da aynı ciddiyetle çıkacağız" dedi. Başakşehir'in çok teknik bir takım olduğunu ifade eden Berizzo, "Başakşehir'e oynama şansı bırakırsanız işinizi zorlaştırıyorlar. Bu maçta da zaman zaman kontrolü kaptırdık ve iyi oynadılar. Gelecek maçta kendi oyunumuzu kabul ettirmeliyiz. Şanslar hala eşit. İkinci maçta da yine aynı şekilde iyi oynamamız ve mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Adebayor'dan özür diledim"
Takımın en önemli isimlerinden Banega ile ilgili konuşan Berizzo, "Banega özel bir oyuncu, kalitesini herkes biliyor. Topu dikine iyi oynayabilen bir oyuncu. Beklenmedik anda rakibe tehlike oluşturabilir" ifadelerini kullandı. Karşılaşma sırasında Adebayor'la yaşadığı tartışmaya da değinen Berizzo, "Maçı izlerken Adebayor bir anda önüme çıktı. Burada bir temas oldu. Zaten sonrasında bu temastan dolayı kendisinden özür diledim" diye konuştu. Maçın ilk 15 dakikasında kontrolün rakipte olduğunu da söyleyen Berizzo, "Rakibin ne kadar kaliteli olduğunu bugün gördük. Deplasmanda da topu kullanma şansı verirsek işimiz zorlaşır. İkinci maçta Başakşehir'i ne kadar az topla oynatırsak işimiz o kadar kolay olur" diye konuştu. Berizzo son olarak yağan yağmurun oyunu olumsuz etkilediğini belirterek, Başakşehir'in de ikinci maçta daha düşük kapasitede oynamasını umduğunu ifade etti.
"Adebayor'dan özür diledim"
Takımın en önemli isimlerinden Banega ile ilgili konuşan Berizzo, "Banega özel bir oyuncu, kalitesini herkes biliyor. Topu dikine iyi oynayabilen bir oyuncu. Beklenmedik anda rakibe tehlike oluşturabilir" ifadelerini kullandı. Karşılaşma sırasında Adebayor'la yaşadığı tartışmaya da değinen Berizzo, "Maçı izlerken Adebayor bir anda önüme çıktı. Burada bir temas oldu. Zaten sonrasında bu temastan dolayı kendisinden özür diledim" diye konuştu. Maçın ilk 15 dakikasında kontrolün rakipte olduğunu da söyleyen Berizzo, "Rakibin ne kadar kaliteli olduğunu bugün gördük. Deplasmanda da topu kullanma şansı verirsek işimiz zorlaşır. İkinci maçta Başakşehir'i ne kadar az topla oynatırsak işimiz o kadar kolay olur" diye konuştu. Berizzo son olarak yağan yağmurun oyunu olumsuz etkilediğini belirterek, Başakşehir'in de ikinci maçta daha düşük kapasitede oynamasını umduğunu ifade etti.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Eduardo Berizzo: “Şanslar hala eşit” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.