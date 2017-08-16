Başakşehir - Sevilla maçında 11'ler belli oldu
Turuncu-lacivertliler, ilk kez katıldıkları Avrupa’nın dev sahnesinde play-off turu ilk maçında saat 21.45’te Fenerbahçeli Kjaer’i de kadrosuna katan İspanyol deviyle kozlarını paylaşacak.
Avrupa'da tarih yazan M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Dev maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 21.45
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Mahmut, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Visca, Emre, Mossoro, Elia, Adebayor.
SEVILLA: Rico, Esducero, Mercado, Lenglet, Correra, Pizarro, N'Zonzi, Banega, Pareja, Montoya, Ben Yedder.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:55
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Başakşehir - Sevilla maçında 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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