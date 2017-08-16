Başakşehir - Sevilla maçında 11'ler belli oldu

Avrupa'da tarih yazan M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Dev maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.



STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 21.45

M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Mahmut, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Visca, Emre, Mossoro, Elia, Adebayor.

SEVILLA: Rico, Esducero, Mercado, Lenglet, Correra, Pizarro, N'Zonzi, Banega, Pareja, Montoya, Ben Yedder.







