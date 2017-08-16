 Başakşehir - Sevilla – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Başakşehir - Sevilla

    Başakşehir - Sevilla

    Turuncu-lacivertliler, ilk kez katıldıkları Avrupa’nın dev sahnesinde play-off turu ilk maçında saat 21.45’te Fenerbahçeli Kjaer’i de kadrosuna katan İspanyol deviyle kozlarını paylaşıyor.

    Avrupa'da tarih yazan M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki 21.45'te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanıyor. Dev maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

    Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

    Saat: 21.45

    Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

    Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara

    Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:33
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