Adebayor ve Berizzo arasında gerginlik

Sevilla yedek kulübesi önünde yaşanan pozisyon sonrasında Berizzo, Adebayor'a müdahalede bulununca Togolu golcü de Arjantinli teknik adamı iterek tepki gösterdi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra ise Adebayor ve Berizzo sarılarak, birbirlerinden özür diledi.

9. maçta 5. yenilgi

İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 9. maçına çıktı.

Turuncu-lacivertliler, Avrupa arenasındaki 5. yenilgisini aldı. Avrupa'daki ilk galibiyetini bir önceki turda Club Brugge karşısında alan Medipol Başakşehir 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.