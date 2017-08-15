Sevilla İstanbul'da

Yoğun güvenlik önlemleri altında karşılanan konuk takım Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak kalacakları otele hareket etti. Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamladıktan sonra Sevilla'ya transfer olan Kjaer'e alanda ilgi gösterdi. Görevli personel ve güvenlik mensupları Danimarkalı oyuncu ile fotoğraf çektirdi.



Sevilla akşam saatlerinde son çalışmasını Fatih Terim 3. İstanbul Stadı'nda yapacak. Bir önceki turda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi eleyen Turuncu-Lacivertli temsilcimiz, İspanya Ligi'ni 4'üncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne Play off turundan katılmaya hak kazanan Sevillla ile yarın akşam saat 21.45'de İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.