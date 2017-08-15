 Karabağ, Kopenhag'ı devirdi, avantajı kaptı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Karabağ, 'ı devirdi, avantajı kaptı

    Karabağ, Kopenhag'ı devirdi, avantajı kaptı

    Azerbaycan'ın Karabağ takımı, play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi 'ı 1-0 mağlup etti.

    Başkent Bakü'deki Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetti.

    Yaklaşık 30 bin Azerbaycanlı taraftarın izlediği karşılaşmada etkili oyun sergileyen Karabağ, ilk yarıyı Mahir Madatov'un 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    Ev sahibi ekip, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürmesine rağmen başka gol olmadı. Karabağ, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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