Karabağ, Kopenhag'ı devirdi, avantajı kaptı

Başkent Bakü'deki Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetti.

Yaklaşık 30 bin Azerbaycanlı taraftarın izlediği karşılaşmada etkili oyun sergileyen Karabağ, ilk yarıyı Mahir Madatov'un 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürmesine rağmen başka gol olmadı. Karabağ, karşılaşmayı 1-0 kazandı.