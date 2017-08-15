Karabağ, Kopenhag'ı devirdi, avantajı kaptı
Azerbaycan'ın Karabağ takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.
Başkent Bakü'deki Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetti.
Yaklaşık 30 bin Azerbaycanlı taraftarın izlediği karşılaşmada etkili oyun sergileyen Karabağ, ilk yarıyı Mahir Madatov'un 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürmesine rağmen başka gol olmadı. Karabağ, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:00
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
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İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
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