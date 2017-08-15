Emre Can, Kerem Demirbay'ı üzdü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği play-off turunda 5 maç oynandı.
Liverpool, deplasmanda Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini 35. dakikada serbest vuruştan Trent Alexander-Arnold ve 74. dakikada kendi kalesine Havard Nordtveit kaydetti. Hoffenheim'ın tek golünü ise 87. dakikada Mark Uth attı.
Hoffenheim'da Hırvat oyuncu Andrej Kramaric, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Türk asıllı Alman futbolculardan Liverpool'da top koşturan Emre Can ile Hoffenheimlı Kerem Demirbay, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - FCSB (Romanya): 0-0
Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere): 1-2
Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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